Burgemeester: "Macron behaalt 90 procent in Parijs"

Door: redactie

8/05/17 - 00u30 Bron: Belga

© ap.

Centrumkandidaat Emmanuel Macron, die gisteren de Franse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, rijft in de hoofdstad Parijs 90 procent van de stemmen binnen. Dat heeft de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, op haar Twitteraccount bekendgemaakt.

"In Parijs 90 procent van de stemmen voor Emmanuel Macron en slechts 10 procent voor extreemrechts. Trots op de Parijzenaars! ", zo luidt het.



Anne Hidalgo steunde in de eerste ronde van de verkiezingen de socialistische kandidaat Benoît Hamon. Voor de tweede ronde riep ze op om voor Macron te stemmen en tegen het Front national.



Al meteen na de bekendmaking van het resultaat toonde ze zich op Facebook verheugd over het feit dat "Parijs heeft bijgedragen tot deze overwinning op het nationalisme, op de xenofobie, op het racisme en op het antisemitisme".