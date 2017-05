Hoe verloopt de machtsoverdracht praktisch?

Door: redactie

7/05/17 - 22u23 Bron: Belga

© ap.

Officieel moet de machtsoverdacht tussen de uittredende Franse president en de verkozen president plaatsvinden tussen de bekendmaking van verkiezingsuitslag en de laatste dag van het mandaat van de uittredende president. Aangezien François Hollande op 15 mei 2012 officieel in functie trad, zou Emmanuel Macron ten laatste op 15 mei 2017 de nieuwe Franse president moeten zijn.

In tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar alles tot in de puntjes is vastgelegd, staat nergens in de Franse grondwet neergepend hoe de dag van de machtsoverdracht moet verlopen. De Fransen houden wel vast aan enkele regels: zo ontmoeten de nieuwe en de uittredende president elkaar in de ochtend op het Elysée voor een onderhoud zonder camera's in de buurt. Daarna moet de uittredende president het paleis verlaten.



Bij de beëdiging verkondigt de voorzitter van de Grondwettelijke Raad nogmaals de officiële verkiezingsuitslag. De president ondertekent het proces-verbaal van de inauguratie en wordt onmiddellijk benoemd tot "Grootmeester in de Orde van het Erelegioen".



Eenmaal beëdigd mag de nieuwe president zijn eerste toespraak houden als president van Frankrijk.



De namiddag is voorbehouden voor een aantal geplogenheden. Zo legt de nieuwe president een bloemenkrans neer bij het graf van de Onbekende Soldaat en begeeft hij zich naar het stadhuis van Parijs om de burgemeester te ontmoeten.