Macron: "Ik erken de woede, de angst en twijfel die velen van jullie hebben geuit"

Door: redactie

7/05/17 - 21u14 Bron: Belga

© afp.

Nieuwbakken Frans president Emmanuel Macron heeft in een eerste toespraak na zijn overwinning in de presidentsverkiezingen zijn supporters bedankt. Hij beloofde de president te zijn van alle Fransen.

"Ik erken de woede, de angst, de twijfel die velen van jullie hebben geuit", zo klonk het in een op de Franse televisie uitgezonden speech vanuit het hoofdkwartier van zijn beweging En Marche! in Parijs. "Het is een grote eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid om president van Frankrijk te worden", zo zei Macron, die erkende dat het land verdeeld is en dat mensen daarom extreem hebben gestemd. "Ik zal vechten tegen de verdeling die ons ondermijnt", zei Macron, die beloofde de zwaksten in de samenleving te beschermen. Macron won de verkiezingen met iets meer dan 65 procent van de stemmen.

Emmanuel Macron wordt het jongste Franse staatshoofd ooit. Met zijn 39 lentes onttroont hij met zijn verkiezing tot Frans president Lodewijk Napoleon Bonaparte. De neef van Napoleon I was 40 jaar oud toen hij na de revolutie van 1848 en de uitroeping van de tweede Franse republiek verkozen werd tot president. Vier jaar later zou hij vervellen tot keizer. Zo zou hij bijna twee decennia regeren over Frankrijk. De Duits-Franse oorlog maakte een einde aan zijn heerschappij. Hij stierf in 1873 in ballingschap in Engeland.

Parlementsverkiezingen volgende maand eerste grote test voor Macron

De Fransen trekken volgende maand al meteen opnieuw naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Die beloven meteen een eerste grote test te worden voor de nieuwbakken president Emmanuel Macron. Als zijn partij En Marche! er niet in slaagt de meerderheid van de 577 zeteltjes binnen te rijven, wordt het een stuk moeilijker om zijn plannen door het parlement te loodsen.



De eerste ronde van de parlementsverkiezingen vinden plaats op 11 en 18 juni. In ieder kiesdistrict worden tijdens een eerste ronde de twee kandidaten gekozen die het in een tweede ronde tegen elkaar opnemen.



Eerste minister touwtjes in handen?

Om de absolute meerderheid te halen, heeft de partij van president Macron zeker 289 parlementsleden nodig. Zonder zo'n parlementaire meerderheid, moet de president het hoogstwaarschijnlijk stellen met een regering waarin een andere partij de plak zwaait. In zo'n systeem, officieel een "cohabitation", is het vaak de eerste minister die feitelijk de touwtjes in handen heeft.



Het is lang niet zeker dat Macron zijn goede resultaat in de presidentsverkiezingen in juni nog eens herhaalt. Zijn En Marche!-beweging trad nog niet zo lang geleden op het politieke voorplan, waardoor de partij weinig bekende kopstukken in de rangen heeft.



Al drie keer eerder

Tijdens de Vijfde Republiek heeft zich al drie keer een situatie van cohabitation voorgedaan. De socialistische president François Mitterrand was tot twee keer toe gedwongen te regeren met een rechtse regering, de rechtse Jacques Chirac kreeg met Lionel Jospin een socialistische premier in de maag gesplitst.