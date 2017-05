Le Pen geeft nederlaag toe en wil nieuwe naam voor FN

LDL

7/05/17 - 20u47 Bron: ANP

Le Pen geeft haar nederlaag toe in het partijhoofdkwartier van het Front National in Parijs. © ap.

Marine Le Pen van het Front national (FN) heeft haar nederlaag tegenover Emmanuel Macron toegegeven in de Franse presidentsverkiezingen. Dat heeft ze gezegd in een toespraak voor haar achterban.

Macron komt volgens de prognoses uit op iets meer dan 65 procent en Le Pen op 34 procent. Le Pen feliciteerde Macron telefonisch met zijn overwinning, zo liet ze weten. Ze wenste haar rivaal Emmanuel Macron daarbij succes toe in zijn taak als president. "Ik heb hem toegewenst de immense uitdagingen waarmee Frankrijk geconfronteerd wordt, tot een goed einde te brengen", klonk het. De entourage van Macron liet weten dat het telefoongesprek "kort" en "hartelijk" was en dat het plaatsvond om 19.50 uur, dus nog voor de eerste prognoses van 20.00 uur.

Nieuwe partij

Le Pen toonde zich in haar toespraak ook tevreden over haar eigen resultaat, dat ze "historisch en enorm" noemde. De extreemrechtse kandidate haalde ruim 34 procent van de stemmen, het beste resultaat ooit voor een politicus van het Front national.



Het FN wordt dan ook "de belangrijkste oppositiekracht" in Frankrijk, aldus Le Pen. De partij moet zich nu "diepgaand vernieuwen", klonk het nog. "Ik roep alle patriotten op om ons te vervoegen en deel uit te maken van het beslissend gevecht dat ons vanaf deze avond te wachten staat", aldus Le Pen in een verwijzing naar de parlementsverkiezingen in juni.