LIVE: Macron en Le Pen brengen stem uit

7/05/17 - 11u48 Bron: ANP, Belga, Europe 1

© reuters.

In Frankrijk zijn vanmorgen om 8 uur de stembureaus opengegaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron van de partij En Marche! en de nationalist Marine Le Pen van het Front National. De presidentskandidaten zelf hebben ondertussen ook het stemhokje bezocht.

Presidentskandidaat Emmanuel Macron brengt zijn stem uit. © reuters. Presidentskandidaat Marine Le Pen komt uit het stemhokje. © epa.

Marine Le Pen stemde rond 11 uur in een schooltje in Hénin-Beaumont, een gemeente in het departement Pas-de-Calais. De presidentskandidate nam eerst de tijd om haar partijgenoot en burgemeester van de stad Steeve Briois te bezoeken. Dat schrijft Europe 1. Briois is eveneens lid van het Front National.



Emmanuel Macron bracht ook rond 11.00 uur zijn stem uit. Hij deed dat in het gemeentehuis van zijn woonplaats Le Touquet, in het departement Pas-de-Calais in het noordwesten van Frankrijk. De sociaal-liberale presidentskandidaat, favoriet in de peilingen, was in gezelschap van zijn vrouw Brigitte Trogneux.



De aftredende president François Hollande was er in zijn kiesdistrict Tulle, in centraal-Frankrijk, vroeg bij. Hij riep de Fransen na de eerste ronde herhaaldelijk op Macron te steunen. De impopulaire socialist legde zich neer bij de desastreuze voorspellingen en stelde zich niet herkiesbaar. De kandidaat van zijn partij, Benoît Hamon, haalde twee weken geleden slechts 6,4 procent.



Participatiegraad

De participatiegraad van de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen bedroeg op de middag 28,23 procent. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het percentage is om en bij hetzelfde als dat tijdens de eerste ronde op 23 april (28,54 procent), maar lager in vergelijking met de presidentsverkiezingen in 2012, toen het uitkwam op 30,66 procent.