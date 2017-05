Hollande: "Hacking Macron zal niet zonder gevolg blijven"

bewerkt door: LS

6/05/17 - 18u39 Bron: Belga

De Franse president Hollande bezocht vandaag een tentoonstelling in het 'Institut du monde arabe' in Parijs © epa.

De Franse president François Hollande heeft verzekerd dat de vermoedelijke hacking van het campagneteam van presidentskandidaat Emmanuel Macron niet zonder gevolg zal blijven.

"We wisten dat er risico's waren tijdens de verkiezingscampagne, want het is ook elders gebeurd", zei het afscheidnemende staatshoofd tijdens een bezoek aan een museum in Parijs.



Onderzoek moet uitwijzen of het campagneteam van Macron inderdaad het slachtoffer is geworden van hackers. Twee dagen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen had het team van de centrumkandidaat het gisteravond over "een gecoördineerde en grootschalige computerkraak". Op sociale media was interne informatie verspreid, zoals mails en boekhoudkundige documenten. Ze zouden enkele weken geleden gestolen zijn uit de mailboxen van medewerkers.



De nationale kiescommissie had de Franse media vanoochtend al opgeroepen om de documenten niet te verspreiden. De commissie benadrukt dat de verspreiding van de gegevens, "die op frauduleuze wijze zijn verkregen en die naar alle waarschijnlijkheid met valse informatie werden vermengd", meerdere strafbare feiten kan inhouden.