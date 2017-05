Frans parlementslid sterft tijdens campagnetoespraak voor Macron

TMA

6/05/17 - 14u19 Bron: Belga

© Twitter @c_erhel_deputee.

Het 50-jarige Franse socialistische parlementslid Corinne Erhel is gisterenavond overleden nadat ze onwel werd tijdens een verkiezingsmeeting als steun voor presidentskandidaat Emmanuel Macron in Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk.