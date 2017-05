In de clinch met vader en (Playboy)-moeder en zonder man naar het Elysée: dit wist u nog niet over Marine Le Pen

Door: FT

Over de vrouw van Emmanuel Macron - zondag meer dan waarschijnlijk 'première dame' van Frankrijk - is al veel geschreven. Maar Franse media smullen ook maar wat graag van het leven van die andere kandidaat voor het Elysée, Marine Le Pen (48). In de clinch met haar vader én moeder en aan de zijde van een man die zich maar al te graag uit de schijnwerpers houdt. Enkele anekdotes.

1. 'PREMIER HOMME' LOUIS ALIOT De Fransen verkiezen een president, geen presidentieel koppel Louis Aliot Mevrouw Macron of Brigitte Trogneux, 64 intussen, leerde haar echtgenoot kennen op de schoolbanken - zij was zijn juf -, de eerste kus kwam er op de planken van het schooltheater. Met een leeftijdsverschil van liefst 24 jaar beheersen de presidentskandidaat en zijn gemalin al maanden de Franse (en buitenlandse) pers - hun historie wordt breed uitgesmeerd, inclusief punten en komma's.



Wordt Marine Le Pen zondag president van onze zuiderburen, dan is het mysterie rond de 'premier homme' des te groter. Wie is de compagnon de route van de rechtse presidentskandidate? Zijn naam: Louis Aliot. De man heeft geen trouwring aan zijn vinger en verschijnt nauwelijks in het openbaar. "De Fransen verkiezen een president, geen presidentieel koppel", liet hij zich eerder ontvallen.



Een verhuis naar Parijs ziet Aliot - een jaartje jonger dan Le Pen - dus duidelijk niet zitten, nochtans is het stel al sinds 2009 samen. Aliot blijft zijn roots trouw - hij komt uit het zuiden - en ambieert het burgemeesterschap van Perpignan. Het hele circus heeft voor Aliot trouwens al lang genoeg geduurd. Naar verluidt kijkt de man er volop naar uit om vanaf zondag "weer te gaan vissen en te zeilen met vrienden".



Zijn band met het Front National van zijn wederhelft is er nochtans wel, want sinds 2011 is Aliot vicevoorzitter van de partij. In 2002 werkte hij zelfs mee aan de verkiezingscampagne van papa Le Pen. Die lustte zijn 'schoonzoon' trouwens af en toe rauw - Aliot is van joodse origine en werd door Jean-Marie wel eens "intellectueel beperkt" genoemd. Wanneer vader Le Pen in 2015 uit de partij wordt gezet, stemt 'Loulou' nochtans tegen. Wél verzet Aliot zich tegen de scherpe, meest radicale kantjes van het FN. "Die moeten eruit", klinkt het, maar gematigd mag Aliot ook niet worden genoemd; zo is hij geen voorstander van bijvoorbeeld het homohuwelijk.



Het nieuw samengestelde gezin Le Pen-Aliot telt samen trouwens vijf kinderen. Le Pen trouwde twee keer en kreeg in haar eerste huwelijk drie kinderen. Aliot is vader van twee kinderen.

Marine Le Pen en haar wederhelft, Louis Aliot. De man blijft liever weg uit Parijs en woont alleen in het zuiden van Frankrijk. © RV. Sinds 2011 is Aliot vicevoorzitter van het FN. Hij ligt vaak in de clinch met zijn 'schoonvader' omdat hij een gematigdere koers wil varen, net als Marine. © afp.

2. ALS KAT EN HOND Marine heeft haar vader altijd verdedigd - zelfs toen de kinderen uit haar klas haar "de dochter van een fascist" noemden. Toch komen er barsten in de band tussen vader en dochter. Jean-Marie Le Pen bereikt in 2002, net als dochter Marine nu, de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij neemt het op tegen Jacques Chirac. Na het onverwachte succes volgt in 2007 een neergang: het Front National behaalt het op één na slechtste resultaat ooit. In 2011 neemt zijn dochter het roer over: Marine wil een andere koers varen - gemoedelijker en minder agressief - en gaat verre van akkoord met de uitspraken van haar vader (die onder meer de Holocaust "een klein detail in de geschiedenis" noemt).



Het suddert tussen de twee. Nadat de hond van papa Le Pen - een dobermann - een van de Bengaalse katten van Marine doodbijt en oppeuzelt, zit het spel helemaal op de wagen. Marine verlaat het familiehuis - een domein van meer dan 400 vierkante meter - en zet in 2015 haar vader uit de partij.



Op de Franse commerciële zender M6 getuigt ze over de open oorlog met haar vader: "Het was het moeilijkste moment in mijn leven, na mijn bevalling. [...] Ik had geen andere keuze dan hem uit de partij te zetten, maar ik ben woest op hem dat hij ons tot die beslissing gedwongen heeft." Marine Le Pen stelde zich ook in 2012 al presidentskandidaat. Hier groet ze haar vader Jean-Marie in Lille, 83 jaar oud. © reuters.