"Je ziet het aan zijn kille blik": Brigitte Bardot vraagt dierenvrienden niet op Macron te stemmen

2/05/17 - 20u56 Bron: AFP, Belga

Brigitte Bardot. © Twitter.

De Franse actrice Brigitte Bardot heeft alle dierenvrienden opgeroepen komende zondag bij de presidentsverkiezingen niet te stemmen voor Emmanuel Macron. Bardot vindt dat Macron "een totaal gebrek aan empathie heeft" en zegt dat lobbygroepen hem in hun macht hebben.

In een bericht op Twitter nodigt de 82-jarige voormalige actrice dierenliefhebbers uit om niet op Macron te stemmen. De centrumkandidaat neemt het zondag in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op tegen de extreemrechtse Marine Le Pen.



Bardot noemt de plannen van Macron voor de dieren "schandalig en zonder enige hoop op verbetering". "Hij trekt partij voor de boeren en jagers tegen de dierenrechtenverenigingen", klinkt het. "Zijn misprijzen voor dierenleed illustreert een totaal gebrek aan empathie, die blijkt uit zijn kille blik."



In februari wees Bardot politici al nadrukkelijk op de "wreedheden" in circussen, slachthuizen en boerderijen. In maart verklaarde ze in een interview met het conservatieve blad Valeurs Actuelles dat ze "al heel lang heel erg houdt van Marine Le Pen".