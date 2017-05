Macron: "Zonder hervorming van EU dreigt een frexit"

bewerkt door: LS

1/05/17 - 13u04 Bron: Belga

Emmanuel Macron © afp.

De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron vindt dat de Europese Unie dringend werk moet maken van een reeks hervormingen. Als dat niet gebeurt, dan dreigt een frexit, een Franse uitstap uit de EU, wel eens een realiteit te worden. Daarover heeft de pro-Europese politicus vandaag gewaarschuwd in een interview met de Britse openbare omroep BBC.

"Ik ben pro-Europees. Ik heb tijdens deze verkiezing constant het Europese idee en het Europese beleid gesteund, omdat ik dat erg belangrijk vind voor het Franse volk en voor de positie van ons land bij de globalisering", zo liet Macron tijdens het gesprek optekenen. Boos "Maar tegelijkertijd moeten we de situatie onder ogen zien, naar onze mensen luisteren, en rekening houden met het feit dat ze vandaag erg boos en ongeduldig zijn. Het slecht functioneren van de EU is niet langer houdbaar." "Ik zal het dus als een deel van mijn mandaat beschouwen om de Europese Unie en onze Europese projecten diepgaand te hervormen", klinkt het voorts. Macron stelt dat het een vorm van "verraad" zou zijn wanneer hij de EU op dezelfde manier zou laten voortwerken. "En dan zullen we achteraf geconfronteerd worden met een Frexit of met een terugkeer van Front National."

De centrumkandidaat Macron neemt het aankomende zondag in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op tegen de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen (FN). Macron ligt duidelijk op kop in de peilingen, maar Le Pen krijgt met haar antimigratie en anti-EU-standpunten wel steun in de landelijke en in de vroegere industriële gebieden van Frankrijk. Door te wijzen op de noodzaak van Europese hervormingen, hoopt Macron mogelijk om daar wat stemmen weg te halen.



Referendum

Le Pen had beloofd dat ze als president een referendum over een Frexit zal organiseren.