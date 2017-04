Ex-president Sarkozy stemt voor Macron, linkse Mélenchon blijft zwijgen

Door: redactie

De Franse conservatieve ex-president Nicolas Sarkozy zal in de tweede en beslissende ronde voor de verkiezing van een nieuw staatshoofd voor de centrum-kandidaat Emmanuel Macron stemmen. Een overwinning van Macrons extreemrechtse tegenstandster Marine Le Pen zou zwaarwegende gevolgen voor Frankrijk met zich meebrengen, waarschuwde Sarkozy vandaag in een verklaring.

Zijn stem voor Macron is "een verantwoorde beslissing en betekent in geen geval dat hij diens programma steunt". Macron had de eerste ronde vorige zondag met 24 procent gewonnen, Le Pen kreeg 21,3 procent achter haar naam. De beslissende ronde wordt op 7 mei gehouden. De conservatieve kandidaat François Fillon belandde op de derde plaats en werd uitgeschakeld.



Sarkozy omschreef het resultaat als een "politieke aardbeving" en riep zijn kamp met het oog op de parlementsverkiezingen van juni op tot samenhang. Hij is zelf niet van plan naar de politiek terug te keren. Sarkozy had oorspronkelijk zelf een gooi gedaan naar de presidentiële kandidatuur bij de conservatieve Republikeinen, maar trok aan het kortste eind.



De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon wil nog steeds niet zeggen naar wie zijn stem gaat in de tweede ronde. Dat zei zijn campagneleider Manuel Bompard vandaag op een persconferentie. Ook Mélenchon greep met 19,6 procent naast de beslissende ronde. Op de verkiezingsavond had Mélenchon al geweigerd zijn kiesintentie voor de tweede ronde te geven, wat op heel wat kritiek werd onthaald.



Zijn woordvoerder Alexis Corbière verklaarde nu dat het de eerste prioriteit van Mélenchons beweging 'La France insoumise' ("Het opstandige Frankrijk") is om te verhinderen dat een extreemrechtse partij in het Élysée resideert. Momenteel loopt onder de aanhangers van de linkse kandidaat een bevraging over de kiesintenties. Volgens Le Monde zijn er drie opties: voor Macron stemmen, een omslag zonder kiesbrief in de stembus gooien of niet gaan stemmen. Een stem voor Le Pen werd niet tot de opties gerekend.