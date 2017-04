Dit zijn de definitieve cijfers: Macron haalt 24,01 procent, Le Pen 21,3 procent

Bewerkt door: FT

24/04/17 - 19u11 Bron: Belga

© afp.

Centrumkandidaat Emmanuel Macron heeft de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen gewonnen met 24,01 procent van de stemmen. Dat blijkt uit definitieve cijfers die vandaag gepubliceerd werden door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de tweede ronde neemt Macron (En Marche!) het op tegen Marine Le Pen (Front National), die met een score van 21,3% op de tweede plaats eindigde. In absolute cijfers geeft dat 8,657 miljoen stemmen voor de partijloze Macron, 7,679 miljoen voor de leidster van extreemrechts.



Met respectievelijk 20,01% en 19,58% van de stemmen vallen de rechtse kandidaat François Fillon en de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon nipt uit de boot. PS'er Benoit Hamon (6,36%) en Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République - 4,72%) eindigden op verre afstand - voor de PS een historisch dieptepunt. In totaal brachten 37 miljoen Fransen hun stem uit, goed voor een opkomst van 77 procent.