Maakt Le Pen echt kans om de nieuwe Franse president te worden?

Robbe van Lier

24/04/17 - 07u12

Macron en Le Pen nemen het in de tweede ronde tegen elkaar op. © Getty Images.

Emmanuel Macron en Marine Le Pen wonnen gisteren met respectievelijk 23,75 en 21,5 procent van de stemmen de eerste ronde in de Franse presidentverkiezingen. Voor het eerst staat er dus geen kandidaat van klassiek links (Parti Socialiste) of klassiek rechts (Les Républicains) in de tweede ronde. Op 7 mei kiezen de Fransen wie hun nieuwe president wordt: Macron of Le Pen.

Marine Le Pen (Front National). © photo news. Of Le Pen dan compleet kansloos is? De kans lijkt inderdaad erg klein dat ze in de tweede ronde meer dan 50 procent van de stemmen achter zich krijgt. Al zal het verschil kleiner zijn dan in 2002, toen haar vader Jean-Marie Le Pen het opnam tegen Jacques Chirac in de tweede ronde. Toen werd het een klinkende overwinning van meer dan 80 procent voor Chirac. Bovendien behaalde Marine Le Pen gisteren haar beste resultaat ooit. Ze deed het ook 5 procentpunt beter dan haar vader in de eerste ronde van die presidentsverkiezingen in 2002.



Filip Dewinter van het Vlaams Belang, dat Le Pen meteen feliciteerde, wijst in dat opzicht ook naar Macron als "ideale tegenkandidaat voor Le Pen". "Je kan hem als links beschouwen, als een kandidaat van het systeem en ook nog eens als pro-Europees. Tegen hem maakt dochter Le Pen meer kans dan vader Le Pen destijds tegen een rechtse kandidaat." De steun die Macron nu krijgt van de traditionele krachten in Frankrijk kan Le Pen trouwens aangrijpen om de voormalige minister van Economie, die nog geen jaar geleden zijn nieuwe politieke beweging 'En Marche' lanceerde, in de hoek van 'het systeem' te zetten.