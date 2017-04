Franse pers vergelijkt verkiezingsuitslag eerste ronde met 'big bang'

Door: redactie

Dat Emmanuel Macron en Marine Le Pen de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen wonnen, wordt in de Franse pers vergeleken met een "big bang". Rechts werd "knock-out" geslagen en ook links zit aan de grond, klinkt het.

"Big bang" en "grote sprong in het onbekende", schrijft Les Echos. Volgens de economische krant maakte de kiezer in de eerste ronde "tabula rasa" met het verleden. "De kiezers hebben ervoor gekozen een bladzijde om te slaan in het politieke Franse leven, en hoe het sinds het begin van de Vijfde Republiek gestructureerd werd", aldus de krant.



Aardbeving

"Het resultaat is een aardbeving waarvan de naschokken blijvend zullen zijn", schrijft het katholieke dagblad La Croix. De liberale krant L'Opinion stelt dat "de Franse kiezers een volledig nieuwe pagina openden in de geschiedenis van de Vijfde Republiek", door de vertegenwoordigers van de politieke partijen die de afgelopen decennia regeerden weg te stemmen.



"Het onverliesbare verloren"

"Rechts knock-out", betreurt de rechtse krant Le Figaro, stellend dat "het onverliesbare verloren werd". "Terwijl de roep om verandering nooit zo krachtig was, na vijf jaar die unaniem als rampzalig worden bestempeld, zal rechts voor de eerste keer in zijn geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in de tweede ronde", aldus Le Figaro nog.



De linkse krant Une Libération meent dat Emmanuel Macron het in de tweede ronde normaal gezien moet halen van "de gemene stiefmoeder". "De tweede ronde zal gaan tussen het sociaal liberalisme en het nationalisme, open- of geslotenheid, een verenigd Europa of Frankrijk alleen", aldus de krant. "Het FN haalde wel zijn hoogste score ooit bij een presidentsverkiezing", nuanceert de krant. "En als de strijd verandert in een confrontatie tussen het volk en de elite, wie kan dan met zekerheid het resultaat voorspellen? In dit nieuwe decor is alles mogelijk. Waakzaamheid is dus geboden."



"Le Pen: Nooit"

De communistische krant L'Humanité titelt kort en krachtig met "Nooit", bij een foto van Marine Le Pen. "Laten we ons verenigen om haar de weg te versperren", wordt opgeroepen.