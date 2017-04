Antifascistische betogers trekken de straat op tegen Macron én Le Pen - schermutselingen in Parijs

Bewerkt door: kv

Op de Place de la Bastille in Parijs kwam het tot schermutselingen tussen de oproerpolitie en manifestanten. © ap.

Rond de Place de La Bastille in Parijs is het tot schermutselingen gekomen tussen antifascistische betogers en de politie. Dat berichten Franse media. Sinds deze namiddag verzamelden betogers zich aan de opera. In de loop van de avond raakte de sfeer steeds meer gespannen. Ook elders in het land trokken manifestanten de straten op om te betogen tegen zowel Le Pen als Macron.

Volgens Le Parisien zou bepaalde betogers geprobeerd hebben over de omheining rond het standbeeld te klimmen en zouden ze de politie bekogeld hebben met flessen en voetzoekers. De politie zou daarop een charge hebben uitgevoerd.



Drie personen werden volgens de politie opgepakt, terwijl de krant Le Parisien melding maakt van "een groot aantal arrestaties" nadat een groep manifestanten naar de Jaurèswijk trok. Twee mensen, onder wie een minderjarig meisje, raakten gewond. Er werden ook vijf wagens in brand gestoken, aldus de politie.



Antifascistische bewegingen zouden tot een "nacht van de barricades" hebben opgeroepen "tegen Marine en tegen Macron". Volgens de eerste schattingen zouden 300 mensen zijn opgedaagd.



"We zijn komen protesteren tegen de maskerade die deze verkiezing is", aldus een van de manifestanten. "Alle belangrijkste kandidaten, Macron, Fillon, Le Pen, willen enkel maar het koninkrijk van de oligarchie tot in de eeuwigheid voortzetten, dat de macht inneemt en de rijkdom van de mensen afneemt. Er is een ernstige crisis rond de representativiteit in Frankrijk."

Macron spreekt aanhang toe: "Ik hoop over veertien dagen jullie president te worden" Betogers steken afval in brand in Parijs. In de loop van de avond zakten betogers, sommige van anarchistische en antifascistische groepen, af naar de Place de la Bastille in afwachting van de resultaten van de eerste verkiezingsronde. © ap.

Ook betogingen in andere steden En ook in Nantes, in het westen van het land, zijn honderden mensen op straat gekomen, meldt Le Parisien. Ze hadden banners met opschriften als "noch bankier, noch racist" en riepen "Nantes sta op, niet Le Pen, noch Macron". De manifestanten gooiden molotovcocktails en braken de ruiten van enkele bankkantoren. De ordediensten reageerden met traangas en rubberkogels. Verschillende mensen werden opgepakt.



In Rennes, in het noordwesten, verliep een verboden manifestatie van antifascisten dan weer zonder incidenten. Betogers met een spandoek waarop 'Noch bankier, noch racist' staat in Nantes. © afp. Confrontaties tussen betogers en politie in Nantes. © afp.