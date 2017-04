Le Pen even op kop in officiële telling

avh

De Franse media hebben Macron tot overwinnaar uitgeroepen op basis van de exitpolls, maar in de officiële telling stond Marine Le Pen een tijd lang aan de leiding. Ondertussen is Macron wel over Le Pen gewipt. Op dit moment zijn 33,2 miljoen stemmen geteld. Macron ligt aan de leiding met 23,11 procent. Le Pen volgt op de voet met 23,08 procent.

De Franse media riepen rond 20.00u Macron en Le Pen al uit tot overwinnaars, maar officieel was er toen nog maar 34 procent van de stemmen geteld. Meer nog, Marine Le Pen lag officieel aan de leiding met 24,6 procent. Macron moest het doen met 21,9 procent. Fillon haalde 19,63 procent, Mélenchon 18,09.



Het ministerie benadrukt wel dat de stemmen die zijn uitgebracht in de grote steden hier nog niet bij waren opgeteld. De aanhang van Le Pen is groter in landelijke gebieden en kleiner in steden, dus het is logisch dat Macron nu wel over haar springt.