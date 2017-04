Groot Macron-feest in Parijs, maar ook draconische veiligheidsmaatregelen

Brecht Herman; avh

23/04/17 - 21u58 Bron: eigen berichtgeving

video In een expohal van Porte de Versailles hebben een duizendtal aanhangers van Macron zich verzameld. Gewapend met Franse vlagjes wachten ze vol ongeduld op de grote winnaar van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Maar ook hier gelden draconische veiligheidsmaatregelen.

Macron-fan Victor Forissier (18) © photo news.

Een van de jongste Macron-fas, Victor Forissier (18), is dolgelukkig. "Dit is een fantastische uitslag. In de eerste plaats moeten we van deze avond genieten en er een groot feest van maken, nadien strijden we allemaal samen tegen Le Pen." Of de presidentiële buit al definitief binnen is? "Het is nog vroeg om dat te zeggen, maar het ziet er goed uit. Macron kan een nieuwe start voor dit land betekenen, omdat hij nog geen eeuwen in de politiek zit en niet aan een klassieke partij gelinkt is. Hij wil ook écht iets veranderen."