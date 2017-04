Wie is Emmanuel Macron?

TMA

Met nauwelijks 39 jaar is Macron de jongste presidentskandidaat. Macron is nooit verkozen, maar was een tijdje minister van Economie onder president Hollande, waar hij een aantal in socialistische kringen omstreden hervormingen doorvoerde om de economie te dereguleren. Vorig jaar richtte hij zijn eigen politieke beweging "en Marche!" op, waarmee hij naar eigen zeggen de tegenstellingen tussen links en rechts wil overbruggen. Hij stapte op uit de regering en stelde zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen.