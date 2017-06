Turkije keurt ontplooiing militairen in Qatar goed

Door: redactie

De regerende Turkse AK-partij heeft in ijltempo een wet opgesteld die de regering de toestemming geeft militairen te ontplooien in Qatar. De wetgeving is vandaag inderhaast goedgekeurd door het parlement, waar de partij van president Recep Tayyip Erdogan over een absolute meerderheid beschikt. Het voorstel kon bovendien rekenen op steun van sommige leden van de extreemrechtse oppositiepartij MHP.

Het tempo van uitvoering is toe te schrijven aan de ontluikende crisis tussen Qatar en zijn buurlanden in de Golfregio. Erdogan, erg bevriend met de Qatarese royals, keurt de sancties van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en andere Golfmonarchieën tegen Qatar af.



De geplande troepenzendingen omvatten ook opleidingssessies. Ankara heeft overigens al troepen in Qatar: beide landen sloten in 2014 een gezamenlijk defensieakkoord. Onduidelijk is hoeveel militairen extra naar de Golfstaat worden gestuurd en wanneer.



"Extremistische groepen"

"Extremistische groepen"

In het parlement bleek vooral de grootste oppositiepartij, CHP, tegen het besluit. De Republikeinse Volkspartij vindt de Turks-Qatarese band gevaarlijk op een moment dat Doha er door Riyad van wordt beschuldigd "extremistische groepen" te steunen. Maar ook Turkije en Saoedi-Arabië kunnen op dat vlak niet pronken met een schone lei. Ook de pro-Koerdische HDP, notoir tegenstander van Erdogan, is vierkant tegen het besluit.

Ook scheepvaartverkeer van en naar Qatar geblokkeerd

Erdogan geen voorstander van diplomatieke sancties tegen Qatar