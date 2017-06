Erdogan geen voorstander van diplomatieke sancties tegen Qatar

IB

6/06/17 - 23u55 Bron: Belga

De Turkse president Erdogan. © afp.

De diplomatieke sancties van Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten tegen Qatar zijn "niet goed". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaard in een toespraak in de Turkse hoofdstad Ankara. Turkije wil volgens het staatshoofd zijn relaties met de kleine Golfstaat "blijven ontwikkelen".

"We vinden de sancties tegen Qatar niet goed. Wij gaan onze relaties met Qatar blijven ontwikkelen, zoals we dat met al onze vrienden doen die ons hebben gesteund in onze moeilijkste momenten", zei Erdogan in een verwijzing naar de mislukte staatsgreep in Turkije van vorige zomer.



Telefoongesprekken

Gisterenochtend raakte al bekend dat de Turkse president verschillende telefoongesprekken met regionale leiders heeft gevoerd in een poging om een oplossing te vinden voor de diplomatieke crisis tussen Qatar en de andere Golfstaten. Erdogan sprak onder meer met de hoogste leiders van Qatar en Saoedi-Arabië en had ook een vertegenwoordiger van Koeweit aan de lijn, dat neutraal blijft in het conflict. Erdogan zou de situatie ook hebben besproken met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.



Grenzen gesloten

Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Jemen beslisten maandag om hun diplomatieke banden met Qatar op te schorten. Ook de grenzen en luchtverbindingen met het land werden gesloten. Intussen besliste ook de Jordaanse overheid om de diplomatieke vertegenwoordiging in Qatar "te verminderen" en de licentie van het Qatarese televisiestation Al Jazeera voor Jordanië, te schorsen.



De betrokken landen vermoeden dat Qatar onder één hoedje speelt met sjiitische aartsvijand Iran en terreurmilities financieel steunt om de Golfregio te destabiliseren.