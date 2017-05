Belgisch-Franse journalist in hongerstaking in Turkse gevangenis

IVI

26/05/17 - 16u43 Bron: L'OBS, RSF, Twitter

Reporters Sans Frontières (RSF) vraagt al drie weken de vrijlating van fotojournalist Mathias Depardon © Twitter/RSF.

De Belgisch-Franse fotojournalist Mathias Depardon (36), die op 8 mei werd gearresteerd toen hij aan het werk was in Turkije, is al een week in hongerstaking in een Turkse gevangenis. De voormalige Le Soir-journalist zou normaal gezien enkele dagen na zijn arrestatie gedeporteerd worden naar Frankrijk, maar daar is niets van in huis gekomen. De Turkse president Erdogan beloofde zijn Franse collega gisteren dat hij de zaak gaat bekijken.

Mathias Depardon werd begin mei opgepakt in de Turkse stad Hasankeyf. Hij werd beschuldigd van PKK-propaganda. Op het moment van zijn arrestatie was Depardon een reportage aan het maken voor National Geographic.



Uiteindelijk bevestigde de organisatie Reporters Sans Frontières (RSF) enkele dagen later dat Depardon door de Turkse autoriteiten het land zal worden uitgezet. De fotojournalist zou op 12 mei op een vliegtuig naar Frankrijk worden gezet. Maar in Frankrijk is hij dus nooit aangekomen. Drie weken later zit de journalist nog steeds in de gevangenis. Sinds vorige week is de man in hongerstaking. Nous appelons le gouvernement français à intervenir fermement pour protéger le photographe et assurer sa remise en liberté @EPhilippePM https://t.co/FhunUU1kLF — RSF en français (@RSF_fr)

Erdogan Tijdens de NAVO-top is de situatie van de fotojournalist ter sprake gekomen tijdens een gesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Erdogan heeft beloofd dat hij de zaak van Depardon snel zal evalueren.



Op de Franse radiozender France Info zei de Belgische moeder van Depardon gisteren dat ze op president Macron rekent om haar zoon vrij te krijgen. La mère de Mathias Depardon emprisonné en Turquie depuis 2 semaines lance un appel à E.#Macron : "je compte beaucoup sur lui" #FreeMathias pic.twitter.com/uWGM0Qt4HW — franceinfo (@franceinfo)