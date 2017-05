Merkel dreigt Erdogan met vertrek troepen uit Turkse luchtmachtbasis

EB

25/05/17 - 16u34 Bron: DPA, ANP

Angela Merkel, vandaag bij de inhuldiging van de nieuwe NAVO-zetel. © photo news.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel dreigt met het terugtrekken van Duitse soldaten uit het militaire luchtvaartsteunpunt in het Oost-Turkse Incirlik, tenzij Duitse parlementariërs de toestemming krijgen de militairen te bezoeken.

Merkel uitte het dreigement vandaag net voor de aanvang van de NAVO-bijeenkomst in Brussel. Daar wil zij de zaak bespreken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De Turkse regering heeft leden van het Defensiecomité van de Bondsdag onlangs geweigerd, de basis in Incirlik te bezoeken. Ankara deed dit als represaille voor het politiek asiel dat Duitsland had verleend aan Turkse soldaten die volgens de Turkse regering betrokken waren bij de mislukte coup van juli vorig jaar.



De Bundeswehr heeft in Incirlik vliegtuigen gestald die verkenningsvluchten tegen IS in Syrië uitvoeren. Mogelijk worden die naar Jordanië verhuisd.