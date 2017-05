Erdogan vaardigt decreet uit over ontharing bij vrouwen "voor een schoner Turkije"

Karen Van Eyken

3/05/17 - 12u02 Bron: Focus, Die Welt, Süddeutsche Zeitung

© afp.

Na het verbod op de zeer populaire datingshows op de Turkse televisie, wenst Erdogan nu ook zijn zegje te doen over lichaamsontharing. Tot grote ergernis van de oppositie grijpt de Turkse president zowat elk thema aan om zijn politieke invloed te laten gelden.

Erdogan benut de verlenging van de noodtoestand om verregaand per decreet te regeren. Zo zijn de afgelopen dagen bij een nieuwe zuiveringsactie opnieuw meer dan 4.000 ambtenaren de laan uitgestuurd.



De conservatieve regering in Ankara heeft anderzijds de zeer populaire datingprogramma's op televisie verboden, ook al op grond van de noodtoestand die na de coup is ingesteld, zo blijkt uit een decreet dat eveneens in het staatsblad is gepubliceerd. Vicepremier Numan Kurtulmus beweerde eind maart dat die shows niet passen binnen de "Turkse traditie" en de "heiligheid" van de familie zouden aantasten.



"Hebben datingprogramma's dan de coup gepleegd?", liet Sezgin Tanrikulu, een lid van de oppositie, zich nadien schamper ontvallen. President Erdogan en zijn vrouw Emine. © ap.

Maar daar stopt het niet. Een verordening over lichaamsontharing bij vrouwen zorgt voor cynische opmerkingen op sociale media. Met het decreet wil Erdogan zich voor een "schoner Turkije" inzetten, klinkt het in de staatsmedia.



De Turkse president heeft het besluit eind maart ondertekend na een vergadering met schoonheidsspecialisten. Voortaan mogen schoonheidsinstituten ook lichaamsontharing per laser aanbieden aan klanten. Vroeger was dit enkel voorbehouden voor schoonheidsklinieken en ziekenhuizen.



Puur machtsmisbruik

Volgens de oppositie zijn dergelijke verordeningen puur machtsmisbruik en miskennen ze de bevoegdheden van het parlement. De kritiek op de nieuwste verordening is dan ook niet mals. "Alsof de putsch door 'epileerexperten' werd uitgevoerd", schreef iemand op Twitter. "De specialisten met betrekking tot lichaamsontharing, die een bijzondere rol hebben gespeeld tijdens de coup, worden nu per nooddecreet vrijgelaten", reageerde een andere gebruiker spottend op Twitter. © ap.