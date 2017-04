Erdogan opnieuw kritisch voor Amerikaanse steun aan Koerdische milities in Syrië

Bewerkt door: ADN

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw de steun van de Verenigde Staten aan Koerdische strijders in Syrië op de korrel genomen. De gezamenlijke patrouilles van Amerikaanse soldaten en Koerdische milities stemmen Turkije "diep bedroefd", antwoordde Erdogan vandaag op de vraag van journalisten voor zijn vertrek naar India op de luchthaven Atatürk van Istanboel. Het onderwerp wordt tijdens zijn bijeenkomst met de Amerikaanse president Donald Trump in mei besproken, zei Erdogan voorts.

Amerikaanse militairen patrouilleren in het noorden van Syrië samen met de leden van de Syrische Democratische Krachten (SDF), waartoe ook de Koerdische militie YPG behoort. Erdogan deed zijn uitspraken na de omstreden bombardementen van de Turkse luchtmacht op YPG-stellingen, waarbij dinsdag meer dan 20 mensen werden gedood.



Ankara ziet in de YPG een filiaal van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK en deinst er niet voor terug om hen aan te vallen. Voor het westen zijn de Koerdische Volksbeschermingseenheden echter een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Gevechtsvliegtuigen van de internationale coalitie tegen IS steunen het door de YPG geleide grondoffensief op de stad al-Raqqa, een bolwerk van de terroristen. De YPG controleert in Noord-Syrië bovendien grote delen van de grens met Turkije.