Turkse oppositie trekt naar Europees Hof om referendum aan te vechten

26/04/17 - 16u28 Bron: Belga

Turken in Istanboel betogen tegen president Erdogan en het referendum dat hem meer macht geeft. © epa.

De grootste oppositiepartij van Turkije trekt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de overwinning van president Recep Tayyip Erdogan in het referendum aan te vechten. Dat heeft CHP bekendgemaakt.

CHP trekt naar het EU-mensenrechtenhof nadat een hogere administratieve rechtbank gisteren, dinsdag, het beroep van de partij tegen het grondwettelijk referendum had verworpen. De oppositie had om de annulering van het referendum gevraagd, maar de rechtbank verklaarde zich onbevoegd in de materie.



Eerder had ook de Turkse kiescommissie al een dergelijk verzoek van de oppositie verworpen. Wanneer de partij naar het mensenrechtenhof trekt, is nog niet bekend.



President Recep Tayyip Erdogan won het referendum nipt met 51,4 procent van de stemmen. Centraal in de kritiek van de CHP-partij staat de tijdens de lopende stembusgang genomen beslissing van de kiescommissie om ook niet door haar afgestempelde stembrieven, als geldig te erkennen.