Erdogan voert de druk op: "Waarom nog langer wachten? We praten al 54 jaar"

Karen Van Eyken

26/04/17 - 11u56 Bron: Reuters

© reuters.

De uitslag van het omstreden referendum over de grondwetswijziging in Turkije maakt dat de toetredingsgesprekken met de EU zo goed als bevroren zijn. President Erdogan is begonnen met een tegenoffensief en drijft zo de druk op de Europese Unie weer op.

© epa. Turkije wil haar positie aangaande de Europese Unie herzien indien de toetredingsgesprekken niet opschieten. Erdogan is alvast bereid om een referendum over de EU te houden. "Waarom nog langer wachten? We praten al 54 jaar?", zei hij gisteren tijdens een interview met het persagentschap Reuters.



"In Groot-Brittannië heeft het volk ook over het EU-lidmaatschap kunnen stemmen. De inwoners hebben nu de zekerheid verkregen dat hun land stappen zet richting een nieuwe toekomst. Dat kan Turkije ook doen", aldus de Turkse president. © afp.