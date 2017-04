Erdogan: "Met Assad is er geen oplossing mogelijk in Syrië"

Door: redactie

25/04/17 - Bron: Reuters

Turks president Recep Tayyip Erdogan tijdens het interview in het presidentieel paleis. © reuters.

Een oplossing voor het conflict in Syrië is niet mogelijk zolang president Bashar al-Assad er aan de macht blijft. Dat heeft Turks president Recep Tayyip Erdogan gezegd in een interview met persagentschap Reuters.

"Assad is niet het adres voor een potentiële oplossing in Syrië", zo zei Erdogan in het presidentieel paleis in Ankara. "Syrië moet bevrijd worden van Assad, zodat een oplossing mogelijk wordt."



Erdogan zinspeelde ook op een verminderde Russische steun voor de Syrische president. Zo zou Russisch president Vladimir Poetin hem gezegd hebben: "'Erdogan, begrijp me niet verkeerd. Ik ben geen pleitbezorger voor Assad, ik ben niet zijn advocaat.' Dat is wat hij zei. Poetin zei me dat."