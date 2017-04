Opnieuw duizenden Turken op straat tegen resultaat referendum

Door: redactie

19/04/17 - 04u00 Bron: Belga

In Turkije zijn gisterenavond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de uitslag van het referendum van zondag over een grondwetswijziging die de macht van president Recep Tayyip Erdogan gevoelig zal vergroten. Zondag, nadat de resultaten bekend werden gemaakt, en maandag waren er ook al grote protesten.

De manifestanten kwamen onder meer samen in de steden Istanboel, Ankara, Izmir en Eskisehir. Ze riepen slogans als "dief, moordenaar Erdogan", en beschuldigen de verkiezingscommissie ervan partijdig te zijn. De demonstranten zijn vooral woedend omdat de commissie besliste om stembiljetten te laten meetellen zonder officiële stempel.



Annulering

Het ja-kamp won het referendum rond de omvorming van Turkije van een parlementair naar een presidentieel systeem nipt, met 51,41 procent. President Erdogan eiste de overwinning op en die werd bevestigd door de verkiezingscommissie. De oppositie verwerpt het resultaat echter en kondigde gisteren aan de annulering van het referendum te zullen nastreven. Daarnaast stelden waarnemers van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en samenleving in Europa tekortkomingen vast, zowel in de aanloop naar als op de dag van het referendum. De Europese Commissie vroeg gisteren nog een "transparant onderzoek".



Turkije noemde de conclusies van de waarnemers "bevooroordeeld en partijdig".