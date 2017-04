Ankara verwerpt Europese vraag om onderzoek naar referendum

Bewerkt door: kv

18/04/17 - 19u43 Bron: Belga

De Turkse minister van Europese Zaken Omer Celik © reuters.

Turkije wijst de vraag van de Europese Unie om een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij het grondwettelijk referendum van de hand. Minister van Europese Zaken Omer Celik vraagt de Europeanen om "de democratische processen" te respecteren.

"Zo'n speculatieve verklaring vanwege een woordvoerder kan niet aanvaard worden", zo verklaarde Celik tijdens een persconferentie. De minister riep de Europeanen op om "de democratische processen" te respecteren.



Eerder op de dag had de Europese Commissie aangedrongen op een "transparant onderzoek" naar de onregelmatigheden die internationale waarnemers hebben opgemerkt voor en tijdens het grondwettelijk referendum dat de macht van president Recep Tayyip Erdogan aanzienlijk versterkt.



In het referendum wist Erdogan zondag een nipte meerderheid van de kiezers achter zijn plannen te scharen. Waarnemers van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stellen echter dat het referendum in ongelijke omstandigheden heeft plaatsgevonden en niet beantwoord aan de democratische criteria.