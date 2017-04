Crombez: "Leid imams hier op in plaats van dubbele nationaliteit af te schaffen"

SPS

18/04/17 - 09u14 Bron: Belga

© belga.

De afschaffing van de dubbele nationaliteit helpt niet. Dat zei sp.a-voorzitter John Crombez in De Ochtend (Radio 1) nadat CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert na het Turkse referendum pleitte voor dergelijke afschaffing. Crombez ziet meer heil in het opleiden van imams in België en het onderzoeken van de geldstromen die hier gebruikt worden voor propaganda.

De sp.a-voorzitter wijst erop dat het de derde keer is in enkele maanden dat er vanuit de meerderheid gepleit wordt voor de afschaffing van de dubbele nationaliteit. Telkens luidde het vanuit diezelfde meerderheid dat het voorstel juridisch onmogelijk is. Maar volgens Crombez doet dit eigenlijk niet ter zake, omdat de afschaffing van de dubbele nationaliteit niet helpt.



Wat het resultaat van het Turkse referendum betreft, relativeert John Crombez de vaststelling dat de steun voor het referendum in het buitenland met 77,1 procent ja-stemmen nergens zo groot was dan in België. "Er zijn 135.000 stemgerechtigde Turken in België. Daarvan hebben er 40 procent ja gestemd", aldus Crombez die erop wijst dat de meerderheid van de Turken in België niet gestemd heeft.



Voor John Crombez is de afschaffing van de dubbele nationaliteit een symbooldossier. Voor hem zijn er andere maatregelen die wel een effect kunnen hebben, zoals imams hier opleiden. De sp.a-voorzitter is verheugd dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken het voorstel terug opwerpt. Het is immers door alle partijen in het Vlaams Parlement gestemd, maar sindsdien dode letter gebleven. Daarnaast pleit Crombez ook voor een onderzoek naar de financiële middelen die gebruikt worden om hier campagne te voeren.