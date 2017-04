Waarnemers stellen "talrijke tekortkomingen" vast bij Turks referendum

EB

Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zeggen vandaag in een rapport dat het Turkse referendum van gisteren onder oneerlijke omstandigheden is verlopen.

Volgens de organisatie hadden de twee partijen geen gelijke kansen. Met name in de aanloop naar het referendum had het nee-kamp nauwelijks mogelijkheden om zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp dat de macht van de Turkse president wil vergroten.



"Hoewel er zondag weinig problemen waren, vond het referendum plaats onder omstandigheden waarin democratische vrijheden werden onderdrukt door de noodtoestand die in Turkije sinds de mislukte staatsgreep van vorig jaar is ingesteld", zei Cezar Florin Preda, het hoofd van de OVSE-waarnemers bij het referendum.