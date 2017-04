Groen: "Belgische regering moet oproep om hertelling steunen"

Door: redactie

17/04/17 - 13u29 Bron: Belga

© belga.

De Belgische regering moet de vraag om een hertelling van de stemmen van het Turkse referendum steunen. "Een hertelling met onafhankelijke waarnemers is noodzakelijk, net als een ernstig onderzoek naar alle indicaties van verkiezingsfraude", zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

Dat de overwinning van het ja-kamp een stuk nipter is dan verwacht, is volgens Groen een "hoopgevend signaal". "Maar het toont toch de verdeeldheid van Turkije aan. Deze verdeeldheid moet aanleiding geven tot grote voorzichtigheid: we mogen het neen-kamp nu niet in de steek laten", aldus De Vriendt.



Volgens De Vriendt moet er vanuit België en de Europese Unie een duidelijk signaal komen dat Turkije onder het huidige regime geen lid kan worden van de EU. Ook op andere vlakken is er in afspraken met president Erdogan "terughoudendheid en een kritische reflex" nodig.



De Vriendt: "Geen business as usual. Een regering die de doodstraf herinvoert, de rechtsstaat ondermijnt, en media en oppositie beteugelt, kan niet zomaar een partner zijn van de Europese Unie."