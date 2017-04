Noodtoestand in Turkije verlengd na referendum

EB

Na de nipte overwinning van staatshoofd Recep Tayyip Erdogan in het Turkse referendum zou de noodtoestand er opnieuw verlengd worden. TV-zender CNN Türk meldt dat de veiligheidsraad er vandaag eerst over zal samenkomen en daarna het kabinet, die beiden voorgezeten worden door Erdogan. Morgen komt vervolgens het parlement opnieuw bijeen, dat met de verlenging moet instemmen. Omdat de AKP van Erdogan een meerderheid heeft in het parlement is het zeker dat het er akkoord mee zal gaan.