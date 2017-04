Merkel wil opnieuw gesprekken met Turkije aanknopen

Door: redactie

17/04/17 - 12u04 Bron: Belga

De Turkse president Erdogan en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel praatten in februari nog met elkaar. © ap.

Na het grondwettelijk referendum in Turkije wil de Duitse bondsregering zo snel mogelijk de gesprekken met Ankara weer opnemen. In een eerste reactie vragen bondskanselier Angela Merkel en buitenlandminister Sigmar Gabriel de Turkse regering om de verdeeldheid in de Turkse samenleving weg te werken.