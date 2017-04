Turkse vicepremier: "Er komen geen vervroegde verkiezingen"

Door: redactie

17/04/17 - 10u40 Bron: ANP

De Turkse president Erdogan. © afp.

Volgens de Turkse vicepremier Mehmet Simsek komen er geen vervroegde presidentsverkiezingen in zijn land. De verkiezingen staan gepland voor 2019.

De Turkse vicepremier Mehmet Simsek. © epa.

Dat zei Simsek maandag naar aanleiding van het Turkse referendum zondag, waarin ruim 51 procent van de Turken stemde voor ruimere bevoegdheden van de Turkse president Erdogan ten koste van het Turkse parlement.



"Zondag heeft president Erdogan gezegd dat de verkiezingen gepland zijn voor november 2019. Het is duidelijk, we hebben werk te doen,'' aldus Simsek. De vicepremier zei te hopen dat de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie verbeteren als in dit najaar de belangrijkste verkiezingen in Frankrijk en Duitsland achter de rug zijn.