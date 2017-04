Turkse lira doet het goed na overwinning Erdogan

Door: redactie

17/04/17

Turkse president Erdogan vierde gisteren zijn overwinning. © afp.

De Turkse lira kreeg een boost, nadat Turkse kiezers tijdens een referendum met nipte meerderheid stemden voor het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden.

Zo'n 55 miljoen Turken mochten zondag stemmen over de vraag of ze de president meer macht willen geven. Eerder konden zo'n 3 miljoen kiezers in het buitenland al naar de stembus. Nadat 99 procent van de stemmen was geteld, bleek dat de voorstanders met 51 procent net in de meerderheid waren. De uitslag is een overwinning voor president Recep Tayyip Erdogan, die sprak over een historisch besluit. De waarde van de lira steeg 2,5 procent tot bijna 3,6188 per dollar. Dat was de grootste sprong tijdens een handelssessie sinds eind januari.