CD&V-Kamerlid: "Stop met dubbele nationaliteit voor Belgische Turken"

Referendum Turkije CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert stelt zich naar aanleiding van het Turkse referendum vragen bij de dubbele nationaliteit van veel Turken in België. In een tweet pleit hij ervoor te stoppen met de dubbele nationaliteit. "Helft Turken stemt richting autoritair systeem. Velen in ons land. Stop dubbele nationaliteit nu. Kiezen aub, nt houdbaar", tweette de CD&V-volksvertegenwoordiger.

Op Libanon en Jordanië na werd nergens ter wereld zo uitgesproken 'ja' gestemd tijdens het Turkse referendum als in België. Zowat 75 procent stemde voor het ja-kamp. Voor Hendrik Bogaert een aanleiding om de discussie over de dubbele nationaliteit opnieuw aan te zwengelen. Die discussie werd enkele weken geleden al opnieuw geopend door N-VA, met name door Kamerleden Peter De Roover en Sarah Smeyers. Die laatste zei toen wel dat een afschaffing van de dubbele nationaliteit niet aan de orde is omdat het juridisch niet haalbaar zou zijn.

Ik voel me meer dan ooit gesterkt in beslissing om geen importimams vr niet-erkende moskeeën meer toe te laten tot ons grondgebied. #Diyanet — Theo Francken (@FranckenTheo) Mon Apr 17 00:00:00 MEST 2017 Ook staatssecretaris voor Asiel Theo Francken tweette al over de uitslag van het Turkse referendum. © belga. Diyanet heeft goed AKP-werk geleverd, zeker bij ons. Toch maar eens heel stevig onder de loep nemen. #iksteunLiesbeth@LiesbethHomans — Theo Francken (@FranckenTheo) Mon Apr 17 00:00:00 MEST 2017

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat weten dat hij het idee van Bogaert steunt en dat zijn partij al langer voorstander is. Maar Francken wijst er wel meteen op dat het niet in het regeerakkoord staat en hij vraagt zich ook af in hoeverre het gaat om "een partijstandpunt of een emotionele oproep".



Francken had eerder ook al verschillende tweets verstuurd over de uitslag van het Turkse referendum. Zo tweette hij zondagavond bijvoorbeeld: "De diaspora maakte het verschil..." Maandagochtend klonk het: "In België stemmen ze (Turken, red.) op zogenaamd progressief-linkse partijen, in Turkije op conservatief-rechtse. Tiens, tiens, hoe zou dat toch komen."



De N-VA-staatssecretaris verwijst ook naar de moskeediscussie. Volgens hem toont de uitslag alvast dat de Diyanet-moskeeën in ons land stevig stemmen hebben geronseld voor Erdogan. "Toch maar eens heel stevig onder de loep nemen", tweet hij. En nog: "Ik voel me meer dan ooit gesterkt in beslissing om geen importimams voor niet-erkende moskeeën meer toe te laten tot ons grondgebied."