Erdogan spreekt over "historische verkiezing" en roept buitenland op om resultaat "te respecteren"

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondagavond het referendum over de invoering van een presidentieel systeem in Turkije bestempeld als een "historische beslissing" door het Turkse volk. Met de krappe meerderheid voor een grondwetswijziging kan Erdogan zijn macht gevoelig uitbreiden. Wetende dat in het buitenland anders gedacht wordt over de volksraadpleging riep Erdogan de andere landen op het resultaat van het referendum "te respecteren".