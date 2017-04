"Grondwetswijziging die maar door helft van bevolking wordt gedragen, belooft niet veel goeds"

Door:

Met bijna alle stemmen geteld, lijkt het pleit beslecht: Turkije maakt de omslag van een parlementair naar een presidentieel systeem. Maar wat zal die 'ja'-stem nu concreet veranderen? En wat betekent de nipte overwinning voor Erdogan?

De Turken hebben zich vandaag uitgesproken voor een grondwetsherziening, die het ambt van eerste minister afschaft, en een soort 'superpresident' invoert, bij wie zich veel macht zal concentreren.



Volgens het regeringsgezinde persagenstchap Anadolu heeft het 'ja'-kamp, met 98,4 procent van de stemmen geteld, 51,3 procent van de stemmen behaald. Het 'nee'-kamp staat op 48,7 procent. Vooralsnog weigeren leden van de kiescommissie die behoren tot de oppositie om die cijfers te bevestigen.



Geen klinkende overwinning

De Turkse president heeft de overwinning ondertussen geclaimd. Al is de winst veel minder groot dan hij wellicht zelf had verwacht. "Recep Tayyip Erdogan heeft niet zo'n denderend succes behaald ondanks alle middelen die hij daarvoor heeft kunnen inzetten", meent Dirk Rochtus, Turkijekenner en docent Internationale Politiek aan de KUL/Campus Antwerpen. "Die nipte overwinning vormt echt wel een probleem. Grondwetswijzigingen die maar door de helft van de bevolking worden gedragen, beloven niet veel goeds." © afp.

Bovendien vecht de oppositie het resultaat van de volksraadpleging en een omstreden beslissing van Turkse hoge verkiezingsraad(YSK) aan. Deze laatste besliste toen het referendum nog volop aan de gang was dat ook kiesbrieven die geen officiële stempel hadden van het kiesbureau, toch zouden worden goedgekeurd. Verschillende politici uit het 'nee'-kamp uitten al hun verontwaardiging. De belangrijkste Turkse oppositiepartij eist een hertelling van zeker 60 procent van de stemmen van het referendum.



Groot verschil tussen metropolen en platteland

De resultaten tonen een verdeeld Turkije. "Er is een sterke polarisering tussen de steden en het platteland", merkt Rochtus op. Er zijn namelijk grote verschillen tussen hoe de Turken in de steden en op het platteland hebben gestemd. In de rurale gebieden in het binnenland heeft Erdogan probleemloos het laken naar zich toe getrokken, dit staat in sterk contrast met het resultaat in de metropolen, de toeristische regio's en het gebied in het Zuid-Oosten waar voornamelijk Koerden wonen. © afp.

Het feit dat een meerderheid van de kiezers in de drie grootste Turkse steden - Istanboel, Ankara en Izmir - de grondwetswijziging heeft afgewezen, is geen goed nieuws voor de Turkse president. "Erdogan is zijn carrière begonnen met de verovering van de grote steden", aldus de docent internationale politiek. "Nu is hij die macht in die steden verspeeld en dat betekent ook dat de macht van de AKP in die metropolen tanende is."



Conflict met Koerden

De winst van de volksraadpleging is één ding, maar het conflict met de Koerden is niet opgelost. "Ook daar houdt de huidige polarisering een groot gevaar in", gelooft professor Rochtus. De kans bestaat namelijk dat Koerdische nationalisten opnieuw naar geweld gaan grijpen. © afp.