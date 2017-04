Belgische Turken stemmen meest uitgesproken 'ja' op referendum van hele wereld

Door: redactie

Nergens ter wereld werd zo uitgesproken 'ja' gestemd tijdens het Turkse referendum als in België. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse persagentschap Anadolu, op een moment dat meer dan 98 procent van de stemmen is geteld. Terwijl het ja-kamp in Turkije zelf afklopte op 51,2 procent, liep dat in België op tot 77,1 procent. Jordanië volgt wel op de voet met 75,8 procent (560 stemmen).