Regering: "Minder "ja"-stemmen dan verwacht"

Door: redactie

16/04/17 - 19u36 Bron: Belga

© reuters.

De steun voor de invoering van een presidentieel systeem blijkt bij het referendum lager uit te vallen dan de regering had verwacht. "We zien dat we in sommige provincies niet het verwachte aantal 'ja'-stemmen hebben bekomen", zei vicepremier Veysi Kaynak vanavond aan journalisten in Ankara. "We gaan daaraan werken."