Turkse oppositie eist hertelling van de stemmen

Door: redactie

16/04/17 - 19u23

© getty.

De belangrijkste Turkse oppositiepartij eist een hertelling van zeker 60 procent van de stemmen van het referendum over een uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije, meldt de vicevoorzitter van de partij.

De Turkse Hoge Verkiezingsraad (YSK) heeft, terwijl het referendum over een presidentieel systeem nog volop aan de gang was, bekendgemaakt dat kiesbrieven die geen officiële stempel hadden van het stembureau toch zouden goedgekeurd worden. De oppositie gaat hevig in het verweer tegen die beslissing.



De kiezers moesten een stembiljet krijgen met een officiële zegel, verdeeld in twee: een met een witte zijde, waarop "ja" stond, een andere met een bruine zijde, met "nee". Om te stemmen, moesten de Turken de zijde die hun voorkeur droeg, aanduiden met een stempel waarop "Voorkeur" stond.



Maar in de namiddag maakte de YSK bekend, in een officiële verklaring op haar website, dat het veel klachten had gekregen over de stembrieven. Sommige kiezers hadden blijkbaar brieven gekregen zonder officiële zegel. Bijgevolg werd beslist dat de bewuste stembrieven toch geldig zouden verklaard worden, "tenminste als er bewijs was dat ze niet van buitenaf werden aangeleverd".



De oppositie verzette zich tegen die beslissing. Volgens haar laat die de balans van het referendum overhellen naar het "ja"-kamp.



Bülent Tezcan, vicevoorzitter van de belangrijke oppositiepartij, de sociaaldemocratische CHP, riep de YSK op "onmiddellijk terug te komen op die fout". Hij riep de YSK ook op om maatregelen te nemen om te garanderen dat het referendum binnen het wettelijk kader blijft, schrijft het regeringsgezinde nieuwsagentschap Anadolu. Ook verschillende andere politici uit het "nee"-kamp uitten al hun verontwaardiging.