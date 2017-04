Verkiezingslokalen sluiten in Turkije

KVDS

In het oosten van Turkije is het stemmen voor het referendum over een presidentieel systeem beëindigd. In 32 provincies sloten de kieslokalen al om 15 uur (Belgische tijd), bericht staatsnieuwsagentschap Anadolu.

In de oostelijke provincies gingen de stemlokalen al om 6 uur open. In het westen was dat een uur later - daar kon dus nog tot 16 uur gestemd worden.



In totaal waren in Turkije 55,3 miljoen stemgerechtigden opgeroepen om hun stem uit te brengen bij het referendum. In het buitenland ging het om 2,9 miljoen Turken. Daar is al eerder gestemd. Lees ook Krijgt president Erdogan alle macht door referendum? Zelfs een NEE wordt een JA

