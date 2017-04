Ja-kamp stevent af op overwinning in referendum, maar voorsprong neemt af

KVDS

16/04/17 - 15u56 Bron: Belga

© reuters.

Het ja-kamp ligt nog steeds voorop na telling van 90 procent van de stemmen die uitgebracht zijn in het Turkse referendum over de invoering van een presidentieel systeem. Dat meldt het regeringsgezinde nieuwsagentschap Anadolu.

Na telling van 90,7 procent van de urnes ligt het ja-kamp voorop met 52,4 procent. "Nee" haalt 47,6 procent. Hoe meer stemmen geteld, hoe meer de voorsprong van het ja-kamp wel slinkt.



Nek-aan-nek-race

De stemming eindigde om 17 uur (16 uur in België) met de sluiting van stemlokalen in het westen van het land. Onmiddellijk erna begon de telling van de stemmen. Peilingen hadden een nek-aan-nek-race voorspeld. Het presidentieel systeem zou Erdogan duidelijk meer macht geven.



De oppositie waarschuwde voor een eenmansheerschappij. Erdogan beloofde stabiliteit en veiligheid als het presidentieel systeem zou ingevoerd worden. Ook beloofde hij in het geval van een overwinning de doodstraf herin te voeren.



Stemgerechtigden

In totaal waren er 58,2 miljoen stemgerechtigden opgeroepen om te stemmen: 55,3 miljoen in Turkije en 2,9 miljoen in het buitenland. Die laatsten hadden tot vorige zondag de mogelijkheid om hun stem uit te brengen in eigen land.



In België blijkt volgens voorlopige tellingen ruim 77 procent van de stemmers een stem pro-Erdogan uitgebracht te hebben.