Vader en zoon doodgeschoten aan stembureau in Turkije, ook derde persoon overleden

KVDS

16/04/17 - 12u36 Bron: vtm Nieuws, ilkha.com

© Twitter.

In de Turkse provincie Diyarbakir zouden twee mensen doodgeschoten zijn aan een stembureau in een school. De schietpartij zou zich hebben voorgedaan tussen voor- en tegenstanders van president Erdogan. Er zou ook één iemand gewond geraakt zijn, volgens het persbureau DHA. Het derde slachtoffer overleed later aan de opgelopen verwondingen. Verscheiden buitenlandse media maken er melding van.

Volgens de Turkse nieuwssite SoL zou het om een dispuut hebben gegaan binnen een familie. De dodelijke slachtoffers wilden een broer die aanhanger is van de AKP-partij van president Erdogan verhinderen om een stem uit te brengen voor iemand anders. Dat leidde eerst tot een discussie met woorden in het dorpje Yabanardi, die al snel ontaarde in een schietpartij. De feiten gebeurden rond half tien vanmorgen.



De politie heeft volgens nieuwszender BirGün twee verdachten opgepakt. Het zou gaan om de zonen van het stamhoofd van het dorp. Er zijn ook extra politiemensen ter plaatse gestuurd, zodat de toestand niet verder uit de hand loopt.



Mensenrechtenactivisten hebben vandaag nog onregelmatigheden vastgesteld bij de stemming over het referendum over een presidentieel systeem in Turkije. In een tussentijds bericht van de Turkse mensenrechtenorganisatie IHD klinkt het dat in vijf provincies verkiezingswaarnemers van de organisatie de toegang tot de stemlokalen werden ontzegd. In de oostelijke en zuidoostelijke provincies Agri, Erzurum en Adiyaman werden kiezers gedwongen openlijk te stemmen.