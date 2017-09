Noord-Korea: "Trump laat ons geen andere keus dan raketten te ontwikkelen"

Bewerkt door: ADN

Spanning Noord-Korea De Amerikaanse president Donald Trump laat Noord-Korea geen andere keus dan raketten te ontwikkelen waarmee het doelen op het Amerikaanse vasteland kan raken. Dat heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho vandaag gezegd voor de Verenigde Naties in New York.

"Na een lange en moeizame strijd, staan wij eindelijk nog maar een paar stappen verwijderd van de poort naar voltooiing van de nucleaire staatsmacht'', zei Ri. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een machtsevenwicht met de VS. "Het is een ijdele hoop te denken dat de DPRK (Noord-Korea) door strengere sancties van vijandige krachten daar ook maar één centimeter van af zal wijken.''



Pyongyang heeft geen erkenning nodig van de internationale gemeenschap voor zijn nucleaire capaciteiten, en zolang de internationale gerechtigheid niet geschiedt, "is de nucleaire hamer van de gerechtigheid" de enige optie.