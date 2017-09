Spierballengerol: Amerikaanse bommenwerpers vliegen boven wateren bij Noord-Korea

Bewerkt door: ADN

23/09/17 - 20u22 Bron: ANP

Amerikaanse B-1B bommenwerpers, F-35B straaljagers en Zuid-Koreaanse F-15K straaljagers tijdens een gezamenlijke militaire oefening afgelopen maandag boven Zuid-Korea. © ap.

Spanning Noord-Korea De Amerikaanse luchtmacht heeft vandaag B-1B bommenwerpers en F-15C straaljagers door internationaal luchtruim boven wateren ten oosten van Noord-Korea laten vliegen.

Het spierballenvertoon was volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie bedoeld om te laten zien over welk scala aan militaire middelen president Donald Trump kan beschikken om "iedere dreiging'' het hoofd te bieden.



Volgens het Pentagon vlogen Amerikaanse bommenwerpers of jachtvliegtuigen deze eeuw nog niet zo ver ten noorden van de gedemilitariseerde zone voor de kust van Noord-Korea. Daarmee "onderstreepten ze hoe ernstig wij het roekeloze gedrag (van Noord-Korea) opvatten''.



De B-1B Lancer-bommenwerpers werden door F-15C Eagle-gevechtsvliegtuigen ge√ęscorteerd vanop de legerbasis in Guam, het eiland dat Noord-Korea onlangs nog bedreigde met raketaanvallen.