Amerikaanse minister van Defensie spreekt van 'militaire opties' tegen Noord-Korea

19/09/17 - 00u19 Bron: Reuters

Jim Mattis, Trumps minister van Defensie. © ap.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis heeft maandag aangegeven dat er militaire opties tegen Noord-Korea voorhanden zijn. Hij weigerde echter uit te wijden over de inhoud ervan.

Opties

Op de vraag of de VS over militaire opties beschikken die Seoel niet in gevaar brengen, antwoordde Mattis: "Ja, die zijn er. Maar ik ga niet in detail." Ook op de vraag of er daarbij dodelijke wapens zouden ingezet worden, wilde Mattis niet reageren.



De militaire opties van de Verenigde Staten omvatten onder andere de oprichting van een zeeblokkade die de opgelegde VN-sancties moet afdwingen, het voeren van een cyberoorlog en de plaatsing van nieuwe Amerikaanse wapens in Zuid-Korea, waar 28.500 Amerikaanse soldaten gelegerd zijn.



Zuid-Korea wierp recent het idee op om weer kernwapens op hun grondgebied te plaatsen. Mattis erkent dat hij daarover met Zuid-Korea sprak, maar weigert te zeggen of die optie ook echt op tafel ligt. "We voeren een open dialoog met onze bondgenoten over elk onderwerp dat ze willen bespreken," zegt hij.