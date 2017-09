Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers boven Koreaans schiereiland

Bewerkt door: ESA

18/09/17 - 11u50

Vier moderne gevechtsvliegtuigen en twee bommenwerpers hebben boven het Koreaanse schiereiland gevlogen, in een machtsdemonstratie van de Verenigde Staten na de laatste raketlancering door Noord-Korea. Dat berichtte het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

De F-35B-gevechtsvliegtuigen en de B-1B-bommenwerpers namen vanochtend deel aan een oefening om een bombardement te simuleren, aldus een anonieme regeringsbron aan het agentschap. Indien bevestigd, gaat het om de eerste Amerikaanse vluchten in de regio sinds Noord-Korea op 3 september een zesde kerntest uitvoerde en vrijdag een ballistische raket boven Japan lanceerde.



De Amerikaanse toestellen oefenden met vier Zuid-Koreaanse straaljagers van het type F-15K, vooraleer ze terugkeerden naar hun bases in Guam en Japan. De laatste keer dat Amerikaanse militaire toestellen door het Koreaanse luchtruim vlogen, was op 31 augustus.



Noord-Korea vuurde vrijdagochtend een nieuwe raket af die over het noordelijke Japanse eiland Hokkaido vloog en neerstortte in de Stille Oceaan, zo bevestigden de Japanse en Zuid-Koreaanse autoriteiten.