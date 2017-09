Noord-Korea dreigt met nucleaire aanvallen: "Laten we de VS tot as en duisternis herleiden"

Bewerkt door: LB

14/09/17 - 09u02 Bron: ANP

© ap.

Crisis Noord-Korea Noord-Korea heeft gedreigd nucleaire wapens te gebruiken tegen Japan en de Verenigde Staten. Het land reageert daarmee op de nieuwe sancties die deze week zijn goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad.

Het comité dat gaat over de externe betrekkingen van Pyongyang riep onder meer op tot de ontbinding van de Veiligheidsraad. Dat internationale orgaan zou "een hulpmiddel van het kwaad" zijn' en zijn samengesteld uit landen die op de loonlijst van aartsvijand VS staan.



"Japan doen zinken met kernbom"

Ook Japan kreeg in de via staatspersbureau KCNA verspreide verklaring de volle laag. "De vier eilanden van de archipel zouden tot zinken moeten worden gebracht met de kernbom van Juche", aldus het comité. Juche is de staatsideologie van Noord-Korea.



Pyongyang verweet Tokio ook nooit excuses te hebben aangeboden voor de "misdaden tegen ons volk", vermoedelijk een verwijzing naar de Japanse bezetting van Korea. Een Japanse topfunctionaris noemde de dreigementen "extreem provocatief" en "compleet onacceptabel".



VS en Zuid-Korea

Verder richtte Pyongyang een nieuw dreigement aan de VS. "Laten we het Amerikaanse vasteland reduceren tot as en duisternis", aldus het comité. "Laten we onze wrok uiten door alle vergeldingsmiddelen te mobiliseren die tot dusver zijn voorbereid".



Ook de Amerikaanse bondgenoot Zuid-Korea kreeg kritiek. De Zuid-Koreanen zijn "verraders en honden" van de Verenigde Staten, aldus het communistische buurland.